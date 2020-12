GF Vip, una concorrente rischia di essere espulsa: i dettagli

GF Vip, una concorrente rischia di essere espulsa. La decisione sarà probabilmente annunciata nella prossima puntata.

Non si placa la polemica intorno alle frasi della concorrente Samatha de Grenet. È accaduto infatti che la donna, a seguito di un’accesa lite avuta con Stefania Orlando, si sia lasciata andare in seguito a uno sfogo molto duro, utilizzando delle frasi che hanno scatenato l’indignazione del web, con molti che adesso chiedono che venga espulsa dal programma. E difatti la De Grenet sembra aver preso coscienza delle gravità delle sue affermazioni e teme adesso di essere mandata dalla casa più famosa d’Italia. D’altronde, durante il suo sfogo, ha minacciato di uccidere la coinquilina.

GF Vip, la decisione sarà comunicata da Signorini

E adesso sono arrivate alcune indiscrezioni riguardanti il fatto che la produzione starebbe riflettendo se mandare via la concorrente. Ed è probabile che nella prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, si tornerà sulla questione, mostrando le clip incriminate. E probabilmente, sarà lo stesso conduttore a comunicare la decisione di Mediaset in merito. Un situazione non semplice forse per Signorini, considerato che era stato lui a volere fortemente la De Grenet all’interno del reality.

E adesso, non resta che attendere e capire quale sarà la decisione dei produttori sul futuro della concorrente.