Niente soluzioni over 30 per l’attacco. Il Milan, nonostante sia campione d’inverno non si discosta dalle direttive di Elliott.

Zlatan Ibrahimovic è alle prese con un infortunio che lo terrà out dai giochi nelle prime gare del nuovo anno. Anche quando tornerà a solcare il prato verde però, lo svedese avrà bisogno di rifiatare e non potrà giocare con la stessa continuità pre infortunio.

Per riservarlo, la società meneghina è disposta a intervenire sul mercato per trovare la giusta figura da accostare al bomber svedese. Fatte fuori le piste Giroud e Llorente, Maldini punta tutto sul talento del Celtic.

Calciomercato Milan, il vice Ibra arriva dalla Scozia: di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport fa un focus sul mercato del Milan e pone l’accento sul vice Ibrahimovic. Secondo quanto riporta la rosea, i rossoneri avrebbero intenzione di puntare sull’attaccante francese del Celtic che è andato in rete nel 4-2 di San Siro durante la gara di Europa League.

Si tratta del centravanti francese Odsonne Edouard. Il suo profilo piace molto ad Elliott in quanto è un classe 1998 ed ha un futuro ancora tutto da scrivere, magari in rossonero. Talentuoso, giovane e cinico sottoporta: il suo identikit sembra essere perfetto per la sessione di mercato invernale.