Calciomercato Milan, quali saranno gli acquisti: l’annuncio di Gazidis

Calciomercato Milan, il Ceo Ivan Gazidis ha spiegato quella che sarà la strategia del club rossonero nella finestra invernale

Il Ceo del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio: “Faremo acquisti mirati. Non compreremo tanto per farlo, serve pescare le persone giuste. In questo Maldini è molto intelligente. L’equilibrio magico va preservato”.

Il dirigente ha parlato anche del rinnovo di Ibrahimovic: “Non ne abbiamo ancora parlato. La decisione non è solo del club, ma anche sua”.

Calciomercato Milan, gli acquisti di gennaio: i nomi

Tra i ruoli da puntellare a gennaio in primis ci sono difesa ed attacco, in seconda battuta potrebbe arrivare anche un ulteriore centrocampista pronto a dar man forte a Tonali, Kessié e Bennacer in mediana. Per ciò che riguarda la difesa, escluso l’arrivo di Milenkovic per gennaio, si punterà ad un’occasione a buon prezzo. Il profilo più adatto in tal senso è Ozan Kabak dello Schalke 04.

Il club tedesco è in forte crisi di risultati ed economica ed avrebbe fissato il prezzo di 15 milioni di euro per cedere il turco. In avanti, invece, si punterà ad uno tra Giroud e Scamacca. Il primo rappresenterebbe la scelta di esperienza, inoltre il costo del cartellino della punta del Chelsea è irrisorio visto il contratto in scadenza. Scamacca, invece, sarebbe la scelta a lungo termine. Il 22enne del Sassuolo, ma in prestito al Genoa, costa 25 milioni di euro.