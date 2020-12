Mino Raiola è arrivato a Torino per parlare con la Juventus del suo assistito. Sarà lui l’erede di Paulo Dybala.

La Juventus sta cercando la miglior soluzione per liberarsi di colui che era considerato il top player della squadra insieme a Cristiano Ronaldo. “L’oro è servo, oppure padrone”, diceva Omero. Ebbene, nel caso di Paulo Dybala il denaro è il padrone. Da quando i bianconeri non hanno deciso di acconsentire alle sue richieste, un ingaggio da top player, il numero 10 argentino è stato protagonista di prestazioni deludenti che lo hanno portato a diventare un peso per la società di presieduta da Andrea Agnelli.

Con un contratto in scadenza a giugno 2022, Dybala potrebbe andare via come parametro zero, e per evitare questo epilogo i bianconeri sperano in una cessione immediata a gennaio o in uno scambio in estate.

Calciomercato Juventus, blitz di Raiola a Torino: beffata l’Inter

In attesa di una soluzione i bianconeri si guardano intorno in cerca del fantasista che possa raccogliere l’eredità di Paulo Dybala. Fabio Paratici ha individuato in Rodrigo De Paul il degno erede dell’ex Palermo, assistito da Augustin Jimenez.

A venire in soccorso della Juventus, Mino Raiola, che in questi giorni è andato a Torino per incontrare De Paul. L’intenzione del procuratore è convincere il giocatore a entrare nella sua scuderia. Ma non solo. Se Rodrigo cambiasse agente, potrebbe andare alla Juventus piuttosto che all’Inter.