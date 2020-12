Beppe Marotta è al lavoro per regalare a mister Conte un tris da scudetto. Tre rinforzi che possano permettere ai nerazzurri di scavalcare in classifica i cugini rossoneri.

L’Inter è stata a un passo dal vincere lo scudetto e l’Europa League la scorsa stagione, mentre quest’anno, se non fosse stato per il Milan, sarebbe stata campione d’inverno. Certo, fa male l’eliminazione dalla Champions League ma l’obiettivo adesso resta il primato in campionato. Per raggiungere questo obiettivo però è necessario rinforzare la rosa e Antonio Conte ha chiesto tre rinforzi.

Calciomercato Inter, tre rinforzi da scudetto: i nomi

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri stanno considerando l’acquisto di tre giocatori nella prossima finestra di mercato invernale. Il primo nome sul taccuino di Beppe Marotta è quello di Leandro Paredes. L’ex centrocampista della Roma, attualmente al PSG, è fuori dal progetto dei transalpini. Nonostante il cambio di panchina l’argentino resta ai margini e così Leonardo spera di chiudere uno scambio con Christian Eriksen. Conte spera in un accordo immediato tra le due società.

Gli altri due nomi sono per l’attacco. Uno è il Papu Gomez, l’altro Gervinho. Il primo è in rotta con l’Atalanta e i bergamaschi valutano il fantasista 10 milioni di euro. Troppi per la dirigenza nerazzurra che punterà ad acquistarlo solo se si libererà a zero. La freccia del Parma è stata cercata già in estate, ma i crociati difficilmente accetterebbero un suo addio in questo momento, a meno che nella trattativa non rientri una contropartita tecnica.