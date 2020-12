Cadavere ritrovato poche ore fa, una brutta scoperta che ha cambiato la giornata di alcune persone, che subito hanno contattato le forze dell’ordine.

Sono ore molto difficili quelle che stanno trascorrendo in queste ore ad Ostia. Infatti in una zona della città stamane è stato fatto un ritrovamento veramente agghiacciante, che ha colpito tutti. Infatti nelle prime ore dell’alba è stato ritrovato un cadavere. Il ritrovamento è avvenuto nell’area dell’Idroscalo tra la spiaggia libera e il porto. Un luogo molto affollato, di solito, ma ora inevitabilmente abbandonato e lasciato a se stesso per il Covid-19. Qui alcuni lavoratori delle strutture hanno ritrovato, stamane, uno strano oggetto. Era incastrato tra gli scogli non troppo lontano da loro e hanno così deciso di andare ad osservare cosa fosse. Quindi la scoperta agghiacciante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vax Day, Oms: “Il Covid ci serva da lezione per il futuro”

Cadavere ritrovato in stato di decomposizione, partono le indagini

Si parla di un cadavere. Non è ancora chiara la causa della morte, se sia stato un omicidio, un suicidio, un incidente. Si sa soltanto che il fatto non deve essere avvenuto negli ultimissimi giorni, dato che il corpo è stato trovato in uno stadio avanzato di decomposizione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Renzi: “Governo Conte è finito, se cambio idea mi nascondo su Marte”

Il corpo pare essere di una donna, che è stata trovata senza vestiti e assolutamente nulla addosso. Ora sono in corso delle indagini per identificare la donna e comprendere la sua storia. Ad ora è tutto avvolto nel mistero e non si può che attendere per ulteriori dettagli dopo i rilevamenti delle unità specializzate in questi casi.