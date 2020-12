Barbara D’Urso e il fidanzato segreto: l’amico lancia la bomba

Barbara D’Urso fidanzata? Arriva la clamorosa indiscrezione direttamente dall’amico giornalista. La bomba scuote il web e il mondo del gossip.

Barbara D’Urso è fidanzata: arriva la super bomba dal mondo del gossip. E a sganciarla è direttamente l’amico della conduttrice di ‘Pomeriggio 5’, Roberto Alessi. L’uomo, nonché direttore di Novella 2000 e frequentatore del suo salottino televisivo su Canale 5, lo ha spifferato lungo le colonne del quotidiano ‘Libero’.

Barbara D’Urso fidanzata: clamorosa rivelazione

C’è tuttavia un problema: la difficoltà nel smascherare questo mister X e comprendere realmente la sua identità. Malgrado la sua capacità di beccare le notizie, infatti, il cronista ha rivelato con amarezza di non essere mai riuscito a beccarli insieme. Ma nel frattempo l’input l’ha lanciato eccome: la 63enne napoletana, malgrado si proclama da tempo single, avrebbe invece una dolce metà che gli riscalda il cuore da tempi non sospetti.

Un qualcosa che in realtà fu confermato in passato anche da un altro fuoriclasse del gossip come Alfonso Signorini. A rilanciare, adesso, ci pensa appunto Alessi: “Ho un solo cruccio con Barbara D’Urso: non riesco mai a beccarla con il suo amore segreto. So per certo che ne ha uno, ma fatico a incrociarli insieme“. Dichiarazioni che infiammano già il web e che fa partire il toto nome con tantissime fantasie sullo sfondo.

Qualcuno, tuttavia, sostiene che il prescelto non appartenga al mondo dello spettacolo date le difficoltà di paparazzi e giornalisti per venirne a capo. Ma da fonti vicine alla donna dello spettacolo, ufficialmente, continuano a giungere smentite: gli unici amori restano Gimmauro ed Emanuele, i suoi due figli nati dalla relazione col produttore Mauro Berardi durata nove anni dal 1982 al 1993. Ma adesso più nessuno ci crede…