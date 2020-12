Wanda Nara si mostra prima di andare a dormire: sotto niente – FOTO

Wanda Nara in tarda serata posta una foto su Instagram che accende le fantasie dei suoi fan: sotto quasi niente, solo intimo

Una foto pubblicata quasi all’una di notte su Instagram con un cuore nero come descrizione. Questa è stato il regalo di Natale che Wanda Nara ha fatto ai suoi fan, accendendo la fantasia di molti. Una foto in bianco e nero, dal gusto vintage, che la vede indossa una camicetta di jeans succinta che copre le sue forme…solo da sopra. Da sotto, invece, un body e la posizione di profilo le fanno risaltare le curve pazzesche del lato b. La valanga di commenti di complimenti ed auguri fanno capire come l’argentina abbia, ancora una volta, indovinato il regalo da fare ai suoi fan. (Post in fondo all’articolo).

Wanda Nara ed Icardi via da Parigi?

Dopo un anno e mezzo, Wanda Nara ed Icardi potrebbero andar via da Parigi. L’argentino in questa stagione è scivolato in fondo alle gerarchie del PSG, ma nelle ultime ore c’è stato il cambio di tecnico. Il passaggio da Tuchel a Pochettino potrebbe presentare due scenari: una rivalutazione dell’argentino o una cessione. I club sul calciatore non mancano. Ad interessarsi, Manchester United, Juventus e non solo. I parigini lo valutano circa 50 milioni di euro.