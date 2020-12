Vaccino Covid, Arcuri: “Ora vediamo il primo spiraglio di luce”

Vaccino Covid, le prime 9750 dosi sono arrivate allo Spallanzani. Il commento del commissario Arcuri a riguardo

Sono giorni decisivi per la lotta al Covid. Domani si terrà il simbolico Vaccine Day, durante il quale le prime persone in tutta Europa riceveranno il vaccino. Poco fa, le prime 9750 dosi sono arrivate all’ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di un altro grande passo che si sta compiendo per fronteggiare l’emergenza.

Ad accogliere il furgone con le fiale del farmaco Pfizer c’era Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza e responsabile del programma di distribuzione del vaccino in tutta Italia. “Dopo tanto tempo, finalmente intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte” le sue parole: “Nel corso dei prossimi mesi, la campagna per portare il Paese fuori dall’emergenza continuerà“.

Vaccino Covid, Arcuri: “Domani giornata molto importante”

Poco fa, le prime 9750 dosi di vaccino anti Covid prodotte da Pfizer-BioNTech sono arrivate all’ospedale Spallanzani di Roma. Tutto pronto per il simbolico Vaccine Day, che si terrà nella giornata di domani. “Si tratterà di una giornata simbolica e molto emozionante. Siamo fermamente convinti che tutti i cittadini capiranno l’importanza di un momento come quello che ci apprestiamo a vivere” le sue parole riportate da Sky TG24.

Anche il resto d’Europa si prepara alle prime iniezioni del vaccino ai propri cittadini. In Spagna, questa mattina un camion-frigo è arrivato a Guadalajara. Nel corso delle prossime 12 settimane – fa sapere il ministero della Salute – verranno distribuite ben 4,5 milioni di dosi, che saranno utili ad immunizzare 2,3 milioni di cittadini.