Maria De Filippi, com’è oggi e cosa fa il figlio adottivo – FOTO

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato un figlio, Gabriele che è il cocco di mamma e papà, ecco com’è oggi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sposati dal 1995 e quest’anno hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio. 9 anni dopo hanno deciso di adottare un ragazzo già dodicenne: Gabriele è nato a Roma nel 1992 e fino al 2004 – anno dell’adozione – ha vissuto in un orfanotrofio.

LEGGI ANCHE > > > Johnny Depp, che disastro: fan radunati per solidarietà

Una persona abbastanza riservata, non si presta alle telecamere ed anche sui social resta abbastanza discreto. Nonostante il suo profilo Instagram conta quasi 53mila followers, Gabriele pubblica poco circa la sua vita professionale e privata. Di quest’ultima si sa ben poco, ma proprio dai social si apprende una bella storia d’amore con una ragazza di 23 anni di Roma, Francesca Quattrini, laureata come fashion stylist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele (@gabriele_cost)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Domenica In, la decisione Rai sulla conduzione di Mara Venier

Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele (@gabriele_cost)

Anche Maria De Filippi si spende poco sulla sua vita privata, ma parlando del figlio Gabriele è sempre stata molto emozionata e fiera di com’è cresciuto. Dopo il diploma, “il cocco di mamma e papà” si è dedicato alla formazione presso la società di produzione di Maria De Filippi, la Fascino, lavorando in programmi come Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Temptation Island.

NON PERDERTI > > > Giulia De Lellis, l’abito si apre e spunta quel dettaglio: cos’è? – FOTO

Nel 2017, Gabriele è riuscito ad entrare all’albo dei giornalisti dell’ordine del Lazio, grazie al quale ha potuto partecipare ad un Maurizio Costanzo Show.