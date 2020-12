Incidente in go-kart: bruttissimo imprevisto su una pista di Latina in questi giorni di festa. Un bambino di 11 anni è ricoverato in gravi condizioni. La ricostruzione.

Choc a Latina: un bambino di 11 anni è in gravi condizioni a causa di incidente in go-kart. Il tutto è accaduto sulla pista situata ad Aprilia, sulla Nettunense.

Incidente in go-kart: grave un bambino di 11 anni a Latina

I fatti risalgono allo scorso 23 dicembre quando il piccolo, durante il circuito, ha perso il controllo ed è finito contro la barriera protettiva che tuttavia non ha retto. Le conseguenze sono state inevitabili, poiché il piccolo pilato è andato a quel punto ben oltre la pista.

Il giovane è attualmente ricoverato all’ospedale ‘Bambino Gesù’ diRoma ed è in prognosi riservata. Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno svolgendo dei controlli sull’impianto al fine di individuare eventuali responsabilità della struttura. Non è considerato normale, infatti, che una protezione non regga al primo e minimo impatto.