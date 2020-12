GF Vip, Pierpaolo Petrelli dice addio a Elisabetta Gregoraci: che gesto come si vede nel Video che sta spopolando in questi minuti sul web.

Pierpaolo Pretelli volta pagina e prova a dimenticare il passato. Il concorrente del Grande Fratello Vip, che negli ultimi giorni si è avvicinato tantissimo a Giulia Salemi, ha infatti messo da parte il quadro che immortala il bacio tra lui ed Elisabetta Gregoraci, mettendolo via. A convincere Pierpaolo sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno invitato il loro coinquilino a mettere nel ‘dimenticatoio’ il passato e a concentrarsi sul presente e sulle prossime puntate che si preannunciano a dir poco scoppiettanti.

GF Vip, Pierpaolo Petrelli dice addio a Elisabetta Gregoraci: il Video

Pierpaolo Pretelli, dopo un confronto con Zorzi e Orlando, ha dunque deciso di prendere il quadro e di nasconderlo tra le foto della vecchia edizione, per evitare di guardarlo ogni giorno. E gli altri inquilini sono rimasti a dir poco sorpresi per il gesto compito dal ragazzo originario di Matera. Ecco il Video che sta spopolando proprio in questi minuti sul web: