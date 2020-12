GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi complice un gioco ideato dagli autori si sono baciati davanti a tutti. Nasce una nuova coppia?

Per la serie ‘chiodo schiaccia chiodo’, ecco la versione moderno al Grande Fratello Vip. Protagonista Pierpaolo Pretelli, che ha vissuto un rapporto intenso e tormentato con Elisabetta Gregoraci. Vittima, ma nemmeno troppo, Giulia Salemi che si è lasciata andare ad un focoso bacio sotto gli occhi stupiti di tutti gli altri coinquilini.

Un bacio atteso già da qualche giorno e che si è materializzato nelle ultime ore, ben ripreso anche dalle telecamere del reality di Canale 5. Tutta colpa della prova assegnata dagli autori che, complice l’atmosfera natalizia, hanno invitato i concorrenti a baciarsi sotto al vischio.

Ogni volta che sentivano il suono della sirena due di loro dovevano correre sotto al vischio e baciarsi per almeno dieci secondi. Un bacio a stampo, indifferentemente tra uomini e donne oppure tra concorrenti dello stesso sesso. Nessuno saprà mai se sia stato solo un espediente per far venire a contatto Pierpaolo e Giulia, ma alla fine il risultato che aspettavano tutti è arrivato.

Grande Fratello Vip, tra Pierpaolo e Giulia l’intesa è totale ma lei è già rimasta scottata



Prima ci sono stati altri baci, come quelli tra Mario e Giacomo oppure tra Dayane e Tommaso. Ma nulla in confronto a quello tra l’ex Velino e la modella piacentina. Pierpaolo poteva scegliere chi voleva, non era obbligato a prendere proprio lei. Ma è passato all’azione e ha trascinato Giulia sotto al vischio anche se non era il loro turno. Così è scattato un bacio a stampo durato anche più di 10 secondi. Ma soprattutto non sembrava solo per gioco, nonostante l’imbarazzo della Salemi.

Per i fans della potenziale coppia, già ribattezzata ‘Prelemi’, un trionfo pensando a quello che potrà succedere nelle prossime settimane. Pierpaolo dice addio a Elisabetta Gregoraci, lo aveva già fatto nei giorni scorsi ma con questa scelta di campo sembra mettere la parola fine su quello che in realtà non c’è mai stato fra di loro.

Una storia destinata a svilupparsi, per la gioia di Alfonso Signorini che altrimenti sarebbe rimasto a corto di argomenti. Ma qualcuno ricordi a Giulia che la prima volta in cui si è innamorata all’interno del GF Vip (allora era Francesco Monte) non è finita benissimo.