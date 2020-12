Eleonora Incardona, il bikini non trattiene le sue curve: applausi. La bella influencer siciliana si sta godendo le vacanze di Natale in un luogo da sogno

La bellissima Eleonora Incardona si sta godendo le vacanze di Natale in un posto davvero esclusivo. L’influencer di origine siciliana ha mostrato la location dell’ultimo viaggio, con delle storie su Instagram che fanno venire l’invidia solo a vederle. Il contesto è quello di un atollo esclusivo a North Malè, alle Maldive. Temperatura sui 30° e sole splendente. Bungalow direttamente sul male cristallino e visuale blu sconfinata davanti agli occhi. Pensando alle condizioni in cui ci troviamo a causa della pandemia, pensare ad un viaggio del genere è come sentirsi in Paradiso. E tanto per migliorare ancor di più la sensazione, la splendida modella ha arricchito il tutto con una mise davvero esplosivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara si mostra prima di andare a dormire: sotto niente – FOTO

Eleonora Incardona, il bikini non trattiene le sue curve: i fan su Instagram sono impazziti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Il bikini mostrato da Eleonora Incardona nelle sue ultime storie su Instagram è davvero da urlo. Nel video si vede la 29enne siciliana indossare un costumino leopardato, con finiture rosa, che non trattiene il suo generoso Lato A. Una bella camminata sulla spiaggia dell’atollo di Malè, dove sta trascorrendo queste vacanze natalizie, probabilmente in dolce compagnia. Tra un allenamento nella palestra del resort e qualche ora passata a prendere la tintarella in riva al mare, la Incardona fa veramente sognare i suoi fan. Tra l’altro non è nuova a “fughe” esotiche, visto che ad inizio dicembre era già stata a Dubai, a godersi qualche giorno tra le dune del deserto arabo.