Diletta Leotta torna al vecchio amore: arriva l’annuncio ufficiale in questi minuti da parte della bellissima conduttrice siciliana.

Diletta Leotta torna al vecchio amore, ovvero la Rai. Dopo aver condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, la bellissima e affascinante conduttrice di DAZN, infatti, si appresta a fare ritorno su Rai 1, in occasione della prima puntata di ‘Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)‘, in programma questa sera. Si tratta di un format che ha avuto un incredibile successo dal 2003 al 2017 e che sarà condotto da Carlo Conti, insieme alla presenza fissa di Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Diversi gli ospiti di un certo livello e ad esordire questa sera sarà appunto Diletta Leotta, oltre ad altri ospiti.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, sorpresa in piena notte: fan increduli! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta torna in Rai: ecco l’annuncio della conduttrice

Il famoso programma, dunque, torna in prima serata su Rai 1 e sarà ancora una volta incentrato su una coppia che sta per convolare a nozze e a cui ‘Affari tuoi’ vuole dare un contributo importante per la realizzazione di una famiglia.

LEGGI ANCHE—> Gianluca Vacchi, la figlia neonata deve operarsi: arriva l’annuncio

Il montepremi massimo sarà di 300mila euro, ma non va dimenticata anche la lista di nozze che verrà messa in palio di volta in volta. Ecco il post con cui Diletta Leotta annuncia la sua presenza al prima puntata di questa sera: