Calciomercato Milan | Maldini ha deciso: a gennaio il calciatore verrà ceduto. Ormai è un separato in casa con il club rossonero

Il Milan in difesa è in emergenza e lo dimostrano le ultime gare in cui è stato il giovane Kalulu, terzino di naturale, ad essersi adattato come centrale. Kjaer e Gabbia sono fuori, così come Duarte e Musacchio. Gli ultimi due sono totalmente fuori dallo scacchiere di Pioli e l’argentino, addirittura, potrebbe lasciare il club a gennaio. Sulla via del recupero dopo il lungo infortunio, ad averlo messo nel mirino ci sarebbe il Genoa. I dirigenti rossoneri avrebbero già fissato il prezzo: 2,5 milioni di euro per lasciarlo andare. Con l’addio di Musacchio, il Milan si libererebbe di un costo totale di 4 milioni di euro. A quel punto il sostituto sarebbe un giovane dalle belle speranze

Calciomercato Milan, doppio colpo a gennaio

Il Milan, per gennaio, ha intenzione di acquistare un attaccante ed un difensore per continuare ad affrontare al meglio le tre competizioni in cui è ancora in corso. In avanti sono due i profili monitorati: Jovic e Scamacca. Il primo è del Real Madrid, il quale lo lascerebbe andare in prestito secco o anche con diritto di riscatto. Il secondo, in prestito al Genoa ma del Sassuolo, costa 25 milioni di euro. In difesa, invece, si guarda a Simakan e Kabak. Quest’ultimo è finito anche nel mirino del Liverpool che avrebbe proposto allo Schaqlke 04 uno scambio con Origi.

