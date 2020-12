Calciomercato Juventus. Ricerca pazza e sfrenata per un attaccante, spunta un francese under 21 che fa gola alla società

Juventus deludente fino a questo punto del campionato che sta cercando un modo per rialzarsi. Sesta in classifica alla fine dell’anno, mai in questi ultimi dieci anni era successo, vuol dire che qualcosa non gira. La fortuna delle grandi società è quella di poter girare le carte in tavola grazie al mercato invernale di gennaio, approfittandone per prendere innesti che possano dare il supporto alla squadra.

Sul taccuino di Fabio Paratici la priorità sembra essere una punta che possa far rifiatare Alvaro Morata quando ce n’è bisogno, viste le tante partite ravvicinate a cui si va incontro quest’anno. Arkadiusz Milik e Fernando Llorente del Napoli sono in pole tra gli appunti del direttore bianconero, ma gli orizzonti si stanno allargando.

Calciomercato Juventus, occhi su Edouard del Celtic: corsa a 2 con il Milan

Un giovane talento nato nella Guiana francese, naturalizzato francese, classe 1998 il cui valore è già alle stelle. Secondo tranfermarkt il suo valore attuale è di 15 milioni, una cifra irrisoria per la Juventus considerando le spese folli per arrivare alla Champions League. 12 partite, 5 gol, 2 assist ed un contratto in scadenza a giugno del 2022 con il Celtic Glasgow che ha acquistato il suo cartellino dal PSG.

Titolare inamovibile della formazione della Francia U21, nazionale grazie cui è riuscito a mettersi in mostra verso i più grandi scenari europei. La Juventus è intenzionata ad acquistarlo e generare, in futuro, una grande plusvalenza convinti del valore del giovane talento. Attenzione al Milan, agguerritissimo non si lascerà sfuggire le occasioni migliori.