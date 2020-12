Calciomercato Inter | Addio a Christian Eriksen a gennaio, ma i nerazzurri hanno già trovato il sostituto: si tratta di un calciatore della Serie A

Christian Eriksen e l’Inter, dopo un anno in cui non è scattata la scintilla tra le parti, si diranno addio a gennaio. Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di una cessione del danese al PSG dopo l’approdo sulla panchina parigina di Pochettino, suo grande estimatore. Per il calciatore servirebbero una 20ina di milioni di euro, oppure uno scambio alla pari con Paredes. Sul calciatore, però, non si esclude un interesse da parte del Manchester United e Real Madrid. L’Inter ha inquadrato in De Paul dell’Udinese il sostituto adatto.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, accelerata per il giovane talento: affare da 15 milioni

Calciomercato Inter, come arrivare a De Paul

L’Inter per arrivare a De Paul dovrà sborsare 30 milioni di euro, quanto richiesto dall’Udinese. L’Ad Marotta, però, starebbe pensando di proporre una contropartita per abbassare le richieste: in ballo Pinamonti e Vecino. Sul calciatore anche i cugini del Milan che, però, lo vorrebbero per fine stagione. I rossoneri sarebbero pronti a soddisfare le richieste friulane.

LEGGI ANCHE—> Morto Maxim Tsigalko, ex calciatore leggenda di Football Manager