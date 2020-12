Bitonto, coppia gira nuda in strada: l’indignazione del sindaco

Una coppia, lui di 23 anni e lei di 21, ha attraversato le strade di Bitonto, a Bari, senza vestiti. Il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri con i due che sono stati bloccati dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni cittadini. A quanto pare, i due erano in stato confusionario a causa dell’assunzione di droghe.

Nelle immagini e nelle clip divenute virali su Internet, i due camminano al centro della strada. Lui è totalmente nudo, mentre lei indossa solo gli slip. Secondo quanto riferito da alcune persone, la donna sarebbe ad un certo punto stata soccorsa dopo aver chiesto aiuto. L’uomo, invece, dopo aver proseguito per altri metri, è stato fermato dai carabinieri per valutare le sue condizioni mentali e per ricostruire l’accaduto.

LEGGI ANCHE—> Variante Covid anche in Francia: primo caso ufficiale

Bitonto, girano nudi in strada: i servizi sociali si occupano del figlio

I servizi sociali sono stati prontamente allertati per prendere in carico la tutela del figlio di 3 mesi. A parlare, su Facebook, è anche il sindaco Michele Abbaticchio. “Credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto stamane, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi comportamenti. I servizi sociali si stanno rapportando con le forze dell’ordine su nostra preoccupata sollecitazione. Credetemi sulla parola perché non posso aggiungere altro: non c’è nulla da ridere”.

LEGGI ANCHE—> Corea del Sud, acceso il sole artificiale: l’esperimento rivoluzionario