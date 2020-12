Natale in TV: tutti i programmi della giornata

Una programmazione ricca su tutti i canali in TV per i migliori film di Natale, tutto il palinsesto della giornata

Natale un po’ atipico che ci costringe a stare in casa tra pochi intimi. Quale migliore occasione per approfittare e fare una rassegna dei film in TV? Fortunatamente, a parte le piattaforme di streaming – Netflix, Prime Video, Disney + – il palinsesto della giornata è veramente molto ricco.

Palinsesto reti RAI

RAI 1 – ORE 11.55: Messaggio natalizio e benedizione << Urbi et Orbi >> di Papa Francesco

ORE 12.30: Concerto di Natale da Assisi

ORE 17.05: …Con amore Babbo Natale film con Emilie Ullerup, A. O’Connell

ORE 20.30: IL VOLO da Piazza San Pietro

ORE 21.40: Gli eroi del Natale – film d’animazione

RAI 2 – ORE 14.00: Quel Natale che ci ha fatto incontrare

ORE 15.30: Il miglior Natale della mia vita

ORE 18.50: Il Natale che ho dimenticato

ORE 21.05: Natale al Plaza

RAI 3 – ORE 21.20: Qui e adesso Natale – Show di Massimo Ranieri

Programmi di Natale reti Mediaset

RETE 4 – ORE 15.05: Il Conte di Montecristo

CANALE 5 – ORE 10.00: Santa Messa

ORE 11.00: All I want for Christmas – Il regalo più bello

ORE 13.40: Concerto di Natale in Vaticano – con Federica Panicucci

ORE 16.65: Natale a Bramble House – film con Autumn Reeser e Liam Hughes

ORE 21.20: Natale da Chef – film con Massimo Boldi

ORE 23.30: Michael Bublè – Live at the BBC

ITALIA 1 – ORE 16.05: Dennis la minaccia di Natale – film di Ron Oliver

ORE 19.30: Polar Express – film d’animazione di Robert Zemeckis

ORE 21.30: Up & Down – Un Natale normale – talk show con Paolo Ruffini

Palinsesto di altre reti

TV 8 – ORE 21.30: Un Natale per due

RAI 4 – ORE 21.20: Peter Pan

RAI 5 – ORE 21.25: Concerto di Natale da Assisi

NOVE – ORE 21.25: Natale con << Fratelli di Crozza>>

LA 5 – ORE 21.10: Lo spirito del Natale