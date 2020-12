Netflix, 5 film da vedere assolutamente nel giorno di Natale

La nostra redazione, in vista del giorno di Natale, vi propone cinque film da vedere nel corso di questa speciale festa

Oggi è Natale e, soprattutto a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, in molti resteranno a casa ed a quel punto cosa c’è di meglio che vedere un buon film o fare una maratona di episodi di una serie tv tra il pranzo ed una buona fetta di panettone?! Per questo abbiamo scelto 5 titoli da poter vedere su Netflix per una giornata così speciale.

Netflix, i 5 titoli da vedere assolutamente a Natale

Christmas Drop: operazione regali – Commedia romantica ispirata a fatti reali, racconta la vicenda di Erica, assistente al Congresso, incaricata di raggiungere una base militare ai tropici per registrarne i malfunzionamenti e porre fine alla tradizione locale di sganciare regali di Natale agli abitanti delle isole.

12 regali di Natale – Marc, importante uomo d’affari, non ha ancora comprato nessun regalo per i suoi cari in vista del Natale. Decide quindi di assumere Anna, pittrice disoccupata, come personal shopper natalizia.

A Very Murray Christmas (2015) – Bill Murray è pronto a presentare uno speciale televisivo natalizio dal Carlyle Hotel di Manhattan quando una tempesta di neve blocca il traffico della città. Trasferitosi nel bar dell’hotel l’accompagnatore Paul, beve qualche bicchiere di troppo e perde conoscenza, vivendo un sogno in cui riesce finalmente a esibirsi in uno spettacolo che asseconda i suoi desideri.

