Meteo, neve a Natale per milioni di italiani: ancora maltempo

Il Meteo vedrà l’arrivo della neve durante questo Natale. Continua il maltempo, grazie alla discesa di un vortice depressionario dalla Manica.

Non si arresta il maltempo sulla penisola italiana, con un meteo che presenterà la neve durante questa giornata di Natale. Infatti continua la discesa del vortice depressioanario dal Canale della Manica alla nostra penisola. Milioni di italiani, quindi, vivrà un Natale accompagnato da nevicate e si andrà quindi a creare un clima cinematografico.

Ovviamente insieme alla discesa della neve avremo anche un calo delle temperature, soprattutto sulle regioni settentrionali. Un fenomeno già annunciato nei giorni scorsi ed a rendere il clima ancora più rigido ci penseranno i venti di Bora, che soffieranno soprattutto al Nord Italia. Le piogge colpiranno tutta la catena degli Appennini, con le precipitazioni che raggiungeranno anche il settore meridionale. Andiamo quindi a vedere come si evolverà il meteo durante questa giornata natalizia.

Meteo, neve e maltempo anche a Natale: la situazione in Italia

Per questo Natale è prevista quindi neve e maltempo, causata dalla discesa di un vortice gelido proveniente dal Centro Europa. Così avremo fiocchi di neve anche a bassa quota su tutta la penisola e si andrà a creare una situazione meteo da sogno, soprattutto per i più piccoli. Come detto potremo avere nevicate anche a valle della catena Appenninca. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora tempo instabile, specialmente sulle regioni di NordEst come Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge in pianura anche in Emilia Romagna e nel pomeriggio si estenderanno fino al confine con la Lombardia. Altrove abbiamo cieli nuvolosi, anche se stando alle previsioni è scongiurata la presenza di altri fenomeni. Le temperature sono in netto calo, con massime tra i 5 e gli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un ulteriore peggioramento. Infatti avremo piogge sia sul versante tirrenico che sul versante adriatico. Le precipitazioni colpiranno Sia Toscana e Lazio, che Marche. Migliora invece su Abruzzo e Molise, dove avremo solamente cieli prevalentemente nuvolosi. Anche qui le temperature saranno in calo, con massime tra gli 8 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione in netto peggioramento. Infatti diverse piogge cadranno su Sicilia, Calabria e Campania, qui si potranno sviluppare dei veri e propri acquazzoni. Durante le ore serali, diversi rovesci potrebbero colpire anche la Puglia, sulla zona del Gargano. Le temperature saranno in discesa anche qui, con massime che oscilleranno tra i 14 ed o 16 gradi.