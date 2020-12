GF VIP, scoppia la passione tra due concorrenti: baci e coccole – VIDEO

GF VIP, scoppia la passione tra due concorrenti: baci e coccole come si vede in questo Video che sta circolando in queste ore.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno avvicinando parecchio in queste feste di Natale e le ultime immagini che circolano sul web li immortalano tra baci e coccole. I due prima si sono scatenati a ritmo di danza mettendo in mostra una certa complicità e poi si sono spostati in giardino per un confronto. Pierpaolo e Giulia si sono lasciati andare a baci e coccole sotto la coperta.

GF VIP, passione tra due concorrenti: il Video

La sintonia tra i due concorrenti è aumentata sempre di più dopo l’uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci e sono in tantissimi a scommettere sul felice epilogo di questa storia. Il tempo di certo non mancherà visto che i concorrenti rimarranno ancora a lungo nella Casa più spiata d’Italia come annunciato nell’ultima puntata dal conduttore Alfonso Signorini. Come andrà a finire?