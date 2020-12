Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: cambia il calendario in queste feste e ci sono grandissime novità per tutti.

Ci sono aggiornamenti importantissimi per tutti gli appassionati di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. L’Agenzia Dogane e Monopoli, infatti, ha deciso ancora una volta di evitare tutto nei giorni festivi e, dunque, le estrazioni in programma domani sera non si effettueranno. e vengono posticipate a lunedì 28 dicembre. Una novità di rilievo per tutte quelle persone che attendevano con ansia l’estrazione di Santo Stefano.

Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto 24 dicembre

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 22 25 31 79 87 90



Numero Jolly 38

Superstar 73

BARI 56 17 30 3 15

CAGLIARI 60 37 84 30 81

FIRENZE 74 15 8 42 55

GENOVA 84 26 4 59 25

MILANO 54 67 13 46 89

NAPOLI 35 20 83 32 22

PALERMO 41 13 2 53 73

ROMA 58 74 71 50 24

TORINO 8 60 79 47 72

VENEZIA 24 47 55 52 29

NAZIONALE 10 28 76 63 88

10 e Lotto: estrazione del 24 dicembre 2020

4 8 13 15 17

20 24 26 30 35

37 41 47 54 56

58 60 67 74 84

Numero Oro 56

Doppio Oro 56 17

