Covid-19, bollettino 25 dicembre: 19.037 contagi e 459 morti

Covid-19, ecco il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 contagi e 459 morti come annunciato proprio in questi istanti.

L’emergenza Covid-19 continua a mietere vittime in Italia (e non solo) e anche nella giornata di oggi i numeri del bollettino non sono per nulla incoraggianti. Nelle ultime ventiquattro ore si contano precisamente 19.037 contagiati, 459 morti e 32324 guariti. Rispetto al giorno prima, c’è anche da registrare un calo di terapie intensive (-5) e ricoveri (-668), mentre i tamponi effettuati nell’ultimo giorno ammontano a 152.334. Un Natale, dunque, che purtroppo conferma il trend negativo dell’ultimo periodo.

