Calciomercato Milan, occhi sul crack del club inglese: l’affare per giugno

Calciomercato Milan | Il capo scout rossonero, Geoffrey Moncada, avrebbe messo gli occhi sul crack del club inglese in vista di giugno

Il Milan attualmente è al primo posto in campionato e sta collezionando una serie di vittorie importanti pur avendo una delle squadre più giovani d’Europa, ma anche del mondo. In tal senso, la rete di scouting del club è continuamente alla ricerca di nuovi possibili campioni del futuro. Secondo quanto riferito da SerieBnews, l’ultimo crack su cui avrebbe messo gli occhi Geoffrey Moncada è Michael Olise del Reading. Centrocampista classe ’01, in questa stagione fino ad ora ha collezionato 4 gol e 7 assist in 20 partite. Il costo non è stato fissato ancora dal club, ma non dovrebbe costare meno di 15-20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa per la prossima stagione

Il Milan, in vista della prossima stagione, ha intenzione di apportare diversi cambi in difesa. Le corsie centrali dovrebbero vedere gli addii di Musacchio e Duarte. L’argentino potrebbe, addirittura, partire a gennaio: c’è il Genoa sulle sue tracce. Ad entrare, oltre un giovane dalle belle speranze, il colpo da 90 che attualmente risiede in Milenkovic della Fiorentina. Il serbo costa 40 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero inserire una contropartita per abbassare le richieste. Ai viola piace Krunic.

