Calciomercato Juventus, il nuovo acquisto arriva dagli Stati Uniti

Calciomercato Juventus. Bianconeri pescano negli Stati Uniti un talento classe 2001 come innesto per il mercato di gennaio

La Juventus ha disputato finora un campionato deludente. Alla chiusura dell’anno 2020 si è classificata sesta con 10 punti di svantaggio dalla prima in classifica, il Milan. Negli ultimi 10 anni, vedere una situazione del genere per la Serie A è piuttosto atipico, ma attenzione. Con l’avvento dell’anno nuovo ci sarà anche la finestra di mercato invernale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Attenzione a nuovi arrivi, rinnovi e cessioni che potrebbero stravolgere interi spogliatoi.

La bravura delle società sarà nel trovare il giusto equilibrio pertanto in squadra innesti di peso che diano un valore aggiunto alla squadra. È proprio quello che sta cercando la Juventus, qualità che possa far tornare a splendere la squadra. Fabio Paratici – e non solo – hanno messo gli occhi su un talento statunitense.

Calciomercato Juventus, bianconeri bruciano la concorrenza per Bryan Reynolds

Bryan Reynolds è il nuovo nome sul taccuino di Fabio Paratici e della società bianconera. Il talento statunitense è stato dapprima corteggiato dalla Roma dell’imprenditore americano Friedkin – caso vuole che anche il Web Content Manager della società si chiami Bryan Reynolds – e poi accostato anche dalla Juventus. È un talento giovanissimo, classe 2001, attualmente in prestito al Dallas, negli Stati Uniti. Un terzino destro di classe, 17 partite giocate, 4 assist e 2 ammonizioni per il giovane Bryan.

I talent scout italiani hanno fiutato il giovane fuoriclasse che presto potremo ammirare in Italia. Secondo La Stampa, attualmente la Juventus parrebbe essere in pole position per il Reynolds.