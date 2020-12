Calciomercato Inter, scambio tra Eriksen e un big della Premier

Calciomercato Inter, si prospetta un possibile scambio di Eriksen con un big della premier che sembra essere molto apprezzato da Conte.

Le dichiarazioni di Marotta, rilasciate prima della gara tra Inter e Verona, vinta dai nerazzurri che hanno così centrato il loro settimo successivo di fila in campionato, non sembrano più lasciare dubbi. Christian Eriksen, arrivato in “pompa magna”, con tanto di presentazione alla scala di Milano ormai un anno fa, lascerà il club. L’amministratore dell’Inter ha infatti spiegato ai giornalisti che il giocatore non è funzionale al progetto ed è dunque giusto aiutarlo a trovare una nuova squadra. Frasi che sembrano confermare come Zhang a inizio dell’anno, abbia realmente deciso di “investire” su Conte, che non era mai stato propenso all’acquisto del danese, cercando di esaudire le sue richieste. E sembra che il tecnico leccese abbia già in mente nella sua testa il suo sostituto. Si tratta di un giocatore del Manchester United.

Leggi anche: Calciomercato Inter, sfida all’Atalanta per un attaccante argentino

Calciomercato Inter, Conte vuole un big della Premier per il dopo Eriksen

E dunque quella contro il Cagliari sarà probabilmente l’ultima partita del danese con la maglia dell’Inter. E l’indiscrezione che circola è che Conte ha ben chiaro il suo sostituto: si tratta di Van De Beek, centrocampista olandese acquistato dal manchester United nell’ultima sessione di mercato. L’ex Ajax ha infatti deluso in questo avvio di stagione con i Red Devils, che potrebbero essere disposti ad accettare uno scambio con Eriksen, considerato anche di quanta stima goda ancora il calciatore in Premier League. Van De Beek possiede una tecnica che ha ben poco da invidiare all’ex Tottenham.

Leggi anche: Calciomercato Milan, il difensore è un ex Juventus: colpo a zero

Ma il motivo per cui Conte lo accoglierebbe a braccia aperte, risiede probabilmente nel fatto che a questa riesce ad abbinare una grande intensità in campo, basta solo ricordarsi di certe sue prestazioni sotto la guida di Erik Ten Hag. Di sicuro, seguire il mercato di gennaio dell’inter sarà molto interessante.