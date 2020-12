Anna Tatangelo si rilassa sul letto: il dettaglio bollente fa sognare i fan come si vede nella Storia pubblicata in queste ore.

Anna Tatangelo continua a riscuotere un grandissimo successo, non solo per la sua splendida voce. La bravissima cantante originaria di Sora, infatti, vanta tantissimi fan su Instagram dove spesso regala spettacolo grazie al suo corpo da sogno. La Tatangelo, proprio in queste ore, ha pubblicato una Storia che sta facendo letteralmente impazzire il pubblico maschile dei social network. Ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Anna Tatangelo si rilassa sul letto: il Video infiamma il web

Nella Storia in questione, si vede la straordinaria Anna Tatangelo rilassarsi sul letto e sorridere alle tante persone che la seguono che, però, notano un dettaglio. La scollatura dell’artista, infatti, lascia poco spazio all’immaginazione dei suoi follower, che al momento ammontano a 1,7 milioni.

Tatangelo, dunque, letteralmente scatenata nel giorno di Natale e bellissima come sempre; i suoi fan, non a caso, apprezzano parecchio…