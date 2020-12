Roma, trovato morto in casa con una pistola: le ipotesi sulla morte di un 62enne pensionato sono ancora aperte

Dramma a Roma in zona Gianicolense: un pensionato di 62 anni è stato rinvenuto morto in casa suo suo letto. E accanto al corpo è stata anche trovata una pistola ad aria compressa che apre i contorni del giallo.

L’uomo è statl rinvenuto nel pomeriggio del 23 dicembre all’interno del suo appartamento in via Silvestro Gherardi dai carabinieri. Sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dal cognato che da tre giorni cercava di mettersi in contatto con lui senza mai rivcevere risposta. Così, preoccupato, aveva avvisato le forze dell’ordine che hanno deciso di intervenire insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

Morto in casa a Roma, due ipotesi aperte suelle cause: decisiva l’autopsia

Dopo il loro ingresso in casa, la tragica scoperta. Il 62enne era riverso sul letto ormai senza vita. E accanto al suo corpo, una pistola ad aria compressa. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso senza avere nessuna possibilità di intervenire, ma solo l’autopsia potrà determinatre le reali cause della morte.

Al momento restano aperte due piste. Pare infatti che l’uomo soffrisse da tempo di gravi patologie. Quindi potrebbe essersi trattato di suicidio oppure di un malore anche se non sono stati rinvenuti segni di violenza e nemmeno fori di proiettile. Inoltre la pistola sarebbe stata vicino al cadavere, ma non nelle sue mani. Gli inquirenti dovranno anche stabilire se fosse nel suo possesso oppure verificare da dove sia arrivata.

Terminati gli accertamenti del casi, la salma è stata trasferita in obitorio e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia. Solo dopo quella sarà possibile dare il via libera alla famiglia per il fiunerale.