E’ morta Stella Tenant: la famosa modella britannica aveva 50 anni. Fu la musa di Karl Lagerfeld, conosciuta per il suo fisico androgino e il grande fascino

La modella britannica Stella Tennant è morta all’età di 50 anni il 22 dicembre, come riportato oggi dalla sua famiglia.

La bellissima donna di origine scozzese si è fatta conoscere all’inizio degli anni ’90 sulle passerelle di stilisti come Karl Lagerfeld e Versace. In più era diventata un’icona androgina anche sulle copertine di Vogue e Harper’s Bazaar.

Il messaggio commosso della sua famiglia: “Stella era una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Ci mancherà molto“.

Secondo le persone che le erano a fianco la sua morte è stata “improvvisa” e la polizia ha aggiunto che “non c’erano circostanze sospette“. La sua scomparsa è avvenuta appena cinque giorni dopo il suo 50° compleanno.

La Tennant è diventata famosa dopo essere stata fotografata per British Vogue all’età di 22 anni nel 1993, e ha continuato a lavorare con designer e case di moda tra cui Alexander McQueen, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier e Burberry.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.

Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn

— VERSACE (@Versace) December 23, 2020