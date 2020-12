Jo Squillo è riuscita a far parlare di se in negativo. La cantante è stata vittima di commenti critici dei followers.

Il Natale 2020 per molti sarà diverso da quello degli anni passati, ma non per tutti. Per i Vip, per alcuni di loro, invece no. Tra questi c’è da annoverare Jo Squillo. La conduttrice ha deciso di passare le vacanze natalizie alle Maldive e di documentare il suo viaggio sul suo profilo Instagram attraverso post e storie. Ma ai suoi followers questa decisione non è scesa giù.

Jo Squillo si scatena e i fan insorgono: “Sei da denuncia” – VIDEO

Nell’ultimo video che ha pubblicato, Jo Squillo festeggia il Natale alle Maldive ballando in costume da bagno in mezzo al verde e vicino a un enorme albero natalizio, ben addobbato. Purtroppo, a causa della pandemia e delle restrizioni, i followers non hanno accettato la sua vacanza.

Tra i tanti commenti sotto al post, spuntano per prime le critiche, mentre altri, in modo educato affermano che Jo Squillo ha sbagliato a fare questa vacanza e a documentarla.

Altri utenti però assumono toni decisamente più pesanti: “Siamo chiusi in casa, non si può andare neanche al ristorante o al bar e lei se ne va alle Maldive? Assurdo”. A questo commento ne fa eco un altro. “Il DPCM vieta turismo all’estero, dovresti essere denunciata”.