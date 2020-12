Giulia De Lellis ‘ufficializza’ il suo nuovo amore: web spiazzato – VIDEO

Giulia De Lellis ‘ufficializza’ il suo nuovo amore: web spiazzato. Le ultime storie su Instagram lasciano pochi dubbi e hanno attirato la curiosità dei fan

Giulia De Lellis è in un momento di grande cambiamenti. Dopo la fine della sua storica d’amore con Andrea Damante, nata negli studi di “Uomini e Donne“, l’influencer di Pomezia sembra aver trovato finalmente un nuovo amore. Il periodo trascorso con Andrea Iannone, altro suo partner famoso, sembrava averle donato stabilità, ma qualcosa era andato storto, facendola tornare tra le braccia del suo ex. Adesso invece il passo sembra essere definitivo, con una relazione che la fa entrare all’interno di una delle famiglie più ricche d’Italia. Insomma un vero “buon partito”, di quelli da presentare a casa.

Giulia De Lellis ‘ufficializza’ il suo nuovo amore: Carlo Beretta

Il nuovo amore di Giulia De Lellis è Carlo Beretta, facoltoso e riservatissimo rampollo dell’omonima famiglia. Ieri sera, attraverso un paio di storie su Instagram, l’influencer ha voluto mostrare una cena a casa del suo nuovo amore con tutti i parenti.

Una presentazione ufficiale per Natale con i genitori e i congiunti più stretti. In realtà un modo per ufficializzare una storia che sarebbe nata già la scorsa estate, quando i due si erano conosciuti in vacanza. Il primo lockdown trascorso a casa di Giulia aveva acceso la passione, rendendo i due inseparabili.

Le loro foto erano uscite anche su tanti settimanali come Chi, con tanto di scoop sul “prezioso” regalo fatto da lui per la nuova amata. Un vero amore insomma, consolidatosi sotto il vischio.