Cristina D’Avena di nuovo in televisione: l’annuncio ufficiale

La cantante Cristina D’Avena ha annunciato il suo ritorno in televisione attraverso un post su Instagram: scopriamone di più

La cantante Cristina D’Avena, più in forma che mai, è pronta a tornare in tv. Ad annunciarlo è lei stessa, qualche ora fa, con un post su Instagram. Dove sarà? Allo speciale Zecchino d’Oro che andrà in onda quest’oggi su Rai 1 alle ore 17:00.

LEGGI ANCHE—> Michela Persico ipnotizza il web: sottoveste scollata e cortissima! – FOTO

Cristina D’avena e lo speciale Zecchino d’Oro: orari e scaletta

Lo Zecchino d’Oro andrà in onda oggi alle 17:00 e domani alle 9:35 su Rai 1. Nel giorno della Vigilia ed anche a Natale ci sarà Paolo Belli a condurre con Cristina D’Avena ed Edoardo Bennato come ospiti. Eccezionalmente, quest’oggi, presente anche il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Ricordiamo che la 63esima edizione del concorso canoro è rimandata a maggio del 2021.

LEGGI ANCHE—> Giulia De Lellis ‘ufficializza’ il suo nuovo amore: web spiazzato – VIDEO