L’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, mette al corrente la popolazione di un primo caso covid con variante inglese in Puglia.

La cosiddetta variante inglese del covid sta allertando l’intera popolazione terrestre. Gli scienziati affermano che il vaccino riuscirà a proteggere i cittadini da questa mutazione del ceppo del virus, ma gli italiani, e non solo, temono che in attesa dell’immunizzazione il covid possa essere più aggressivo e causare altre morti.

In Italia, dopo il primo caso scoperto a Roma, ne è stato individuato un altro in Puglia. A parlarne è stato l’assessore della sanità Pier Luigi Lopalco, il quale ha spiegato nel dettaglio in che modo si è venuti a conoscenza della variante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, un’altra variante arriva dalla Nigeria: nuovo allarme

Covid, nuova variante inglese: “Individuato il primo caso in Puglia”

“Abbiamo individuato il primo caso pugliese Covid con un ceppo che presenta la cosiddetta variante inglese”, così esordisce l’assessore della sanità Pier Luigi Lopalco. “Il risultato di questo lavoro è il frutto di una collaborazione tra i servizi territoriali, laboratorio del Policlinico di Bari centro di riferimento regionale e l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata”.

Il tampone è stato prelevato da una pugliese di rientro dal Regno Unito il 19 dicembre scorso. Sempre Lopalco ricorda che “la cosiddetta variante inglese non deve destare preoccupazione nei cittadini perché è necessario prima verificare se sia effettivamente più contagiosa”.