Covid, Lapo Elkann come era già avvenuto la scorsa primavera scende in campo: ha donato 450mila euro alle famiglie in difficoltà

Lapo Elkann veste i panni di Babbo Natale e torna a scebdere ancora una volta in campo con un’ioniziativa solidale. Una donazione da 450mila euro destinati alle famiglie più fragili che vivono in Italia, ma anche Portogallo e Israele, messe ancora più a dura prova dalla pandemia dovuta al Covid.

Lapo ha inserito la sua offerta personale nella campagna internazionale di solidarietà #ourduty avviata da lui lo scorso novembre attraverso la fondazione da lui creata quattro anni fa. “Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano – commenta Lapo Elkann -. Con il mio gesto voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili. Donare è uno dei gesti più belli che esistono nella vita e la solidarietà è un faro da seguire”.

Il denaro sarà investito per l’acquisto di generi di prima necessità. Saranno messi poi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, di Cruz Vermelha Portuguesa e di Banco Alimentar in Portogallo e di Latet in Israele.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lapo Elkann minacciato da gruppi fascisti: “Sto facendo delle denunce!”

Lapo Elkann sempre in prima fila nella solidarietà, tutte le sue iniziative

GRAZIE INFINITE a #Esselunga, alle sue donne e ai suoi uomini per aver risposto alla chiamata di #FONDAZIONELAPS per donare cibo a @BancoAlimentare e @crocerossa per le famiglie più fragili.Questa donazione è parte di #OurDuty la campagna promossa da LAPS con il supporto di @FIGC pic.twitter.com/rJJgA7HgS2 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 22, 2020

L’iniziativa di solidarietà #ourduty e la raccolta fondi terminernno il prossimo 6 gennaio 2021ed è destinata a famiglier in Italia, Portogallo e Israele. Ma grazie alla collaborazione della FIFA, la Fondazione Laps sta pianificando iniziative simili di solidarietà nelle prossime settimane con le federazioni calcistiche di Brasile, Bangladesh e Fiji.

Lo scorso aprile invece era partita #NeverGiveUp, prima raccolta fondi legata all’emergenza Covid promossa sempre da Fondazione Laps. Era stato raccolto tra Italia, Portogallo e Spagna più di 1 milione di euro e diverse centinaia di tonnellate di cibo.

Chi volesse contribuire in Italia potrà collegarsi al sito fondazionelaps.org accedere alla piattaforma. Oppure per i clienti TIM, inviare un sms oppure chiamare da rete fissa il numero 45506.

Come documentato da alcune immagini, una settimana fa l’erede di Casa Agnelli era andato personalmente presso il magazzino del Banco Alimentare della Lombardia. Lì aveva consegnate duemila scatoloni di cibo donati da Esselunga nell’ambito della campagna #ourduty. In totale circa 15 tonnellate di prodotti, tutte giàò distribuite nel nostro Paese ai più bisognosi.