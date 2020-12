Covid-19, un’altra variante arriva dalla Nigeria: nuovo allarme

Una nuova variante di Covid è emersa in Nigeria. E’ allarma, anche in virtù del fatto che si tratta di un ceppo differente da quello di Regno Unito e in Sudafrica

Nuovo allarme a livello internazionale, un’altra variante del coronavirus sarebbe emersa in Nigeria. Altro duro colpo dopo le mutazioni scoperte in Regno Unito ed in Sudafrica. Le varianti sembrano essere simili, ma quest’ultimo un ceppo differente.

LEGGI ANCHE—> Brexit, ad un passo dall’accordo: si va verso l’annuncio

Variante Covid della Nigeria. “C’era da aspettarselo”, parla il virologo

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, efficace contro la variante inglese: la conferma dell’Aifa

Ad annunciare la notizia è stato John Nkengasong, direttore dell’Africa Centers for Disease Control, che ha spiegato: “Dobbiamo aspettarci che continuino a emergere queste nuove varianti, ma al momento abbiamo dati limitati su quest’ultima”. Poi ha confermato che la variante emersa in Sudafrica si trasmette con molta velocità ed è probabilmente responsabile per la seconda ondata nel paese africano