Concerto di Natale, niente distanziamento tra Emma e Antonino: web in rivolta per quanto accaduto proprio in queste ore.

E’ un momento davvero delicato per l’Italia e non solo a causa dell’emergenza Covid-19 e, anche nel corso di queste feste, il Governo ha deciso di confermare alcune importanti restrizioni per limitare i danni. Niente assembramenti, dunque, e obbligo della mascherina per evitare che la situazione possa degenerare. Non sempre, però, queste regole vengono rispettate, ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza. In questi minuti, ad esempio, sono in tantissimi a puntare il dito contro Antonino Spadaccino ed Emma Marrone per quanto visto nel corso della 28esima edizione del ‘Concerto di Natale‘ in Vaticano, in programma sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Concerto di Natale, quante critiche per Emma e Antonino: le Foto

Emma e Antonino, come testimoniano alcuni scatti che stanno circolando sul web, erano particolarmente vicini sul palco e non indossavano la mascherina. Non si sono fatte attendere le critiche da parte di tantissimi utenti, che hanno posto l’accento sull’assenza di distanziamento sociale tra i due cantanti.

Ecco alcune Foto che stanno circolando proprio in questi istanti sul web e che immortalano i due artisti nel corso del Concerto di Natale: