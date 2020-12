Calciomercato Juventus | Pronto il colpo a gennaio dal Real Madrid: Fabio Paratici sta per chiudere un acquisto in prestito

La Juventus vuole regalare a Pirlo un gran colpo in vista di gennaio ed avrebbe pensato ad un calciatore del Real Madrid, che attualmente è fuori dai piani di Zidane. Si tratta di Isco, il quale è cercato da diversi club d’Europa: dal PSG all’Inter, passando per lo United ed il Liverpool. I bianconeri, da sempre in buoni rapporti, avrebbero proposto ai Blancos un prestito pagando la metà dello stipendio che attualmente oscilla sui 6 milioni di euro, con la prossima di riaggiornarsi a fine stagione per pattuire un eventuale riscatto.

Calciomercato Juventus, a gennaio possibile arrivo di Milik

La Juventus a gennaio, soprattutto in caso di addio di Dybala, potrebbe fiondarsi su Milik ed acquistarlo in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, cioè a giugno. Gli azzurri hanno specificato che, chiunque voglia il polacco a gennaio, dovrà sborsare 18 milioni di euro. Su di lui anche Roma e Fiorentina.

