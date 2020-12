Antonio Conte ha affermato che la dirigenza sa già di cos’ha bisogno la squadra per puntare al titolo. Beppe Marotta sta già lavorando a un doppio scambio con un club di A.

L’Inter punta a vincere la Serie A. Il Milan secondo molti non è destinato a restare in vetta, e i più scettici danno come favorita finale la squadra nerazzurra. La qualità al gruppo di Antonio Conte non manca, ma avere una coperta più lunga può aiutare il tecnico a ripararsi dalle ondate gelide del campionato.

In rosa ci sono molti esuberi che Beppe Marotta conta di convertire in moneta suonante da reinvestire sul mercato. Però alcuni dei giocatori considerati fuori dal progetto potrebbero essere scambiati per arrivare ad altri considerati compatibili con il modulo-mentalità “Contiana”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, addio a sorpresa: “Mercoledì la sua ultima gara”

Calciomercato Inter, assist di Raiola: doppio scambio in Serie A

Al momento, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, Beppe Marotta sta lavorando a un super scambio con il Torino. Ad aiutarlo ad orchestrare il tutto, seduto in cabina di regia Mino Raiola.

Al centro della trattativa ballano quattro cartellini. Pinamonti e uno tra Vecino e Nainggolan per l’Inter. Mentre Armando Izzo e Simone Zaza per i granata. I due giocatori del Toro sono valutati 25 milioni di euro e l’Inter spera di cavarsela con uno scambio alla pari.