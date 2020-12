Brexit, ad un passo dall’accordo: si va verso l’annuncio

Manca pochissimo all’accordo sulla Brexit. Dopo una notte di lavoro, la Commissione Europea e la Gran Bretagna sono pronti ad annunciare la notizia.

Siamo vicini ad una svolta storica nella storia dell’Unione Europea e della Gran Bretagna, infatti manca solo l’annuncio dell’accordo sulla Brexit. Le due parti hanno lavorato a lungo in questo periodo e non sono mancati momenti di grande tensione, ma finalmente siamo ad un epilogo pronto a mettere tutti d’accordo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Decreto Natale, Italia entra in zona rossa: le regole da seguire

Nella notte, le due parti hanno studiato le ultime parti della trattativa, con una lunga discussione tra Boris Johnson e Ursula Von der Leyen. I due hanno preso in mano personalmente la trattiva, uscendo dalla lunga fase di stallo. Un accordo necessario soprattutto per Johnson, visto il calo vertiginoso della popolarità dopo la pessima gestione della pandemia.

Ma l’apertura all’uscita della Gran Bretagna avrebbe creato non pochi attriti anche all’interno dell’Ue, che adesso si trova a fronteggiare potenze come Russia e Cina, senza l’ausilio di una delle più grandi potenze economiche del Vecchio Continente. Andiamo quindi a vedere dovve si è trovata l’intesa per chiudere la trattativa, con il Regno Unito che finalmente uscirà dall’Ue.

Brexit, trovato l’accordo: la Gran Bretagna vicina all’uscita dal mercato unico

E’ vicinissimo l’accordo per la Brexit tra Johnson e Von der Leyen, dopo una notte di lavoro in cui si sono limati gli ultimi accordi per l’uscita dal mercato unico della Gran Bretagna. Ad annunciarlo ci ha pensato Eric Mamer, portavoce dell’Ue. Dopo una notte fatta di discussioni e pizze consegnate, Mamer ha detto che l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Germania, Wiler: “Nuova variante Covid potrebbe già essere qui”

I trattati avevano subito uno stallo soprattutto sul tema di concorrenza equa e sulla pesca in acque britanniche. Su entreambe si è trovato un accordo, che permette a Londra di divergere dalle regole europee, mentre Bruxelles potrà ottenere garanzie contro la competizione sleale. Dall’1 gennaio la Gran Bretagna uscirà anche dall’unione doganale e torneranno i controlli sulle merci alle frontiere, che inizialmente causerà non pochi problemi. Infattia desso occorrerà il visto sia per lavorare che per studiare nel paese britannico.