Il Natale si avvicina, ed è tempo di pensare agli auguri da fare ad amici e parenti. Con WhatsApp, è possibile farlo in videochiamata

Manca sempre meno al Natale, festa amata da grandi e piccini. A causa dell’emergenza Covid, quest’anno sarà obbligatorio dire addio alla tradizione del cenone e alle rimpatriate con i parenti, in quanto le restrizioni emanate dal Governo non permettono assembramenti. Per questo motivo, la tecnologia diventa più importante che mai per accorciare le distanze con i propri cari.

Come accade praticamente per chiunque, dalla mezzanotte del 25 dicembre partono i vari messaggi e le chiamate per augurare un buon Natale agli amici e ai parenti. C’è però un modo più diretto e simpatico per farli: utilizzare la videochiamata. In questo senso, a venirci in aiuto è l’app di messaggistica numero uno al mondo: WhatsApp.

WhatsApp, come effettuare le videochiamate

Se per fare gli auguri di Natale volete utilizzare le videochiamate, WhatsApp è lo strumento giusto per voi. Da ormai diverso tempo, il software di Zuckerberg garantisce la funzione a livello totalmente gratuito e – grazie all’integrazione di Facebook – da qualche mese è possibile addirittura creare stanze con più di 8 persone. Ma partiamo con calma. Per videochiamare fino a 8 contatti direttamente da WhatsApp, vi basterà selezionare l’icona della cornetta che si trova in alto. Cliccandoci sopra, è possibile selezionare le persone da invitare al gruppo, e a questo punto partirà la videochiamata per tutti in contemporanea.

Se invece il vostro gruppo è formato da più di 8 persone, basta utilizzare la funzione Stanza. Si tratta di una funzione nata dall’integrazione di WhatsApp con Facebook Messenger. Se avete installato sul vostro smartphone entrambe le app, vi basterà selezionare tutti i contatti e avviare la videochiamata: al resto ci penseranno i due software.