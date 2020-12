Variante Covid, individuato un caso a Loreto: indagini in corso

Variante Covid, individuato un caso a Loreto (in provincia di Ancona). Pare che il soggetto non abbia avuto contatti con la Gran Bretagna

Continua a preoccupare la nuova variante Covid individuata in Gran Bretagna. Una mutazione genetica che ha velocizzato la diffusione del virus anche del 70-80%, senza però essere letale. Mentre il Regno Unito è già stato isolato e sta registrando una nuova seria impennata dei positivi, anche gli altri paesi stanno procedendo con le indagini.

In Italia, è notizia di poco fa la scoperta di un positivo alla variante a Loreto, città delle Marche. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, pare sia stata individuata una sequenza parziale dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Sono ora in corso ulteriori indagini per capire se il virus abbia già iniziato a circolare nel resto della regione.

Variante Covid, caso a Loreto senza contatti con Gran Bretagna

Stanno continuando in queste ore le indagini, dopo aver individuato un caso positivo alla variante Covid inglese a Loreto, comune in provincia di Ancora. Secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico, il paziente non avrebbe avuto alcun collegamento diretto con il Regno Unito. Sottopostosi al tampone molecolare qualche giorno fa per un forte raffreddore, è poi risultato positivo al Coronavirus. Ora si trova in isolamento con la sua famiglia, mentre si cerca di capire se il virus si è espanso nel resto della regione.

Intervistato dall’Ansa, è intervenuto a tal proposito il direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona Stefano Menzo. “Dopo il risultato del tampone molecolare, abbiamo deciso di approfondire gli accertamenti. Così abbiamo individuato una sequenza parziale della variante inglese del Covid” le sue parole.