Vaccino Covid in Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato come ci siano già molte adesioni tra i medici

Sono giorni decisivi per la lotta al Covid. Il vaccino è pronto ad essere distribuito, e il prossimo 27 dicembre ci sarà il simbolico Vaccine Day. Da gennaio in poi, si procederà con la distribuzione di massa a partire dai soggetti più a rischio: medici e anziani. A tal proposito, è intervenuto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

“Solo in Lombardia, la campagna di vaccinazione anti Covid sta andando molto bene. Stando alle prime stime, oltre l’80% dei medici ha già aderito” la sua risposta ad una domanda sul tema. “Tra coloro che hanno dato l’ok, ci sono anche Pregliasco, Galli e Zangrillo” ha concluso Gallera.

Vaccino Covid, in Lombardia prima medici e infermieri

Nel corso della sua intervista, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha parlato in conferenza stampa del vaccino anti Covid e, nello specifico, di ciò che avverrà in Lombardia a partire da inizio 2021. “I primi a sottoporsi alla somministrazione saranno i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, per poi passare ai rappresentanti degli operatori socio-sanitari” ha spiegato: “Si passerà poi ai rappresentanti delle categorie Oss. A Milano, la quarta sarà l’addetta alle pulizie del Niguarda Grazia Presta“.

Buone notizie quindi per quanto riguarda la lotta al Covid. Bisognerà poi capire come procedere con la distribuzione alla popolazione, e su questo dipenderà molto anche dalle dosi a disposizione del governo. Si partirà comunque da anziani ed operatori nelle Rsa.