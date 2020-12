Terremoto Sicilia, immagini choc riprese da una telecamera – VIDEO

Un violento terremoto ha colpito la Sicilia orientale anche se per fortuna non risultano danni alle abitazioni.

Un violento terremoto, con una magnitudo pari a 4.6, si è abbattuto nella giornata di ieri sulla Sicilia orientale, nella zona tra Siracusa e Ragusa. Alle ore 21 e 27 la terra ha iniziato infatti a tremare in modo molto violento, al punto che è stato avvertito persino in provincie molto distanti come quella di Messina.Il terremoto è avvenuta a una profondità di trenta metri, e diverse testimonianze raccontano di come a Palermo e Catania sia sentito dagli abitanti.

Terremoto in Sicilia, postati i primi video su Youtube

Tutto questo, mentre nel territorio catanese si assisteva a una nuova eruzione dell’Etna. Soltanto nella giornata di ieri, si sono registrati sette terremoti su tutto il territorio nazionale.

E adesso su Youtube, sono iniziati a spuntare i primi video, in particolare degli abitanti di Ragusa, che sono riusciti a filmare l’evento sismico nelle loro case.

E le immagini dei vari filmati postati in rete ben testimoniano quanto sia stata violenta la scossa e quanto si sia avvertita nelle abitazioni.