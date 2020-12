Sardegna, morto assessore regionale Frongia: aveva 60 anni

In Sardegna, è morto all’età di 60 anni l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia, avvocato e presidente di Riformatori Sardi.

È morto dopo il decorso di una breve malattia l’assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia. L’uomo aveva 60 anni ed era entrato alle scorse elezioni, all’interno della giunta regionale guidata da Christian Solinas. Prima di entrare in politica, svolgeva la professione di avvocato. Era attualmente anche presidente dei Riformatori Sardi, con il quale si era esposto in prima persona in diverse battaglie politiche, tra cui ad esempio quella per il riconoscimento dell’Insularità in Costituzione, portata avanti nella veste di Presidente del Comitato Promotore. Aveva già ricoperto il ruolo di assessore alla fine degli anni novanta. La sua esperienza politica era iniziata nel 1993, quando nel suo paese Iglesia, era stato eletto prima come assessore e in seguito come vicesindaco.

