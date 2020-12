Riapertura scuole, Conte: “Dad al 50% e massima flessibilità”

Riapertura scuole, è intervenuto il premier Giuseppe Conte nel corso di un’intervista a Porta a Porta. Ecco le sue parole

Uno dei temi più caldi delle ultime settimane è quello relativo alla riapertura delle scuole, programmata per il 7 gennaio. Il recente incremento dei positivi, la scoperta della variante Covid e altri fattori stanno facendo emergere più di qualche dubbio sulla sicurezza relativa al ritorno degli studenti tra i banchi, ma ci ha pensato il premier Conte a rassicurare tutti nel corso di un’intervista rilasciata per Porta a Porta.

“C’è un tavolo dei Ministri da giorni per trovare soluzioni flessibili che permettano il rientro a scuola, ne stiamo parlando con le prefetture a livello provinciale” le sue parole: “Io ho raccomandato una riapertura differenziata scuola per scuola e paese per paese. Deve esserci flessibilità, così da evitare criticità sui trasporti. Sono per la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole superiori“.

Riapertura scuole, Conte: “Lavoriamo con flessibilità”

Tanti i temi affrontati dal premier Conte nel corso di un’intervista rilasciata a Porta a Porta. Tema centrale la riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio. A tal proposito, il premier ha basato il suo discorso su due punti: didattica a distanza e flessibilità. Oltre a questo, il premier ha anche analizzato questo ultimo anno caratterizzato dalla pandemia. “Non ho mai pensato di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili. A partire da quando è esploso il Covid e noi siamo stati il primo Paese occidentale ad affrontarla” ha svelato: “Abbiamo dovuto interfacciarci con qualcosa di nuovo, e gli altri hanno poi seguito il nostro percorso“.

“Il momento più sofferto? Quando abbiamo iniziato a vedere i decessi, ha fatto male. Poi anche l’istituzione delle prime zone rosse, che solitamente è una decisione da regime autoritario. Anche dal punto di vista logistico, è stato tutto molto complicato” ha concluso il premier Conte.