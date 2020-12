Netflix, 3 documentari da guardare durante le feste di Natale

Tanto tempo a disposizione durante le festività natalizie, approfittatene per vedere 3 documentari imperdibili su Netflix

Un Natale un po’ atipico per tutto il mondo. Quest’anno anche le festività natalizie ci terranno chiusi in casa davanti alla TV con l’impossibilità di uscire e con una compagnia ridotta rispetto agli anni passati. A tenerci compagnia durante tutto il 2020 – a partire dal primo caso di Covid e conseguenti restrizioni – sono state le piattaforme di streaming sulle nostre TV e sui nostri tablet.

Netflix per ottemperare alla tantissima gente rinchiusa in casa, ha stilato per il mese di dicembre un ricco programma di serie TV e film in uscita, specialmente a tema natalizio. Prime Video e Disney + sono una concorrenza molto valida, ma nella lista dei vecchi film e documentari della piattaforma di streaming di proprietà di Reed Hastings e Marc Randolph ci sono nomi molto validi.

Netflix e Natale, la lista dei 3 documentari imperdibili

1 – IL NOSTRO PIANETA

Un documentario naturalistico con la narrazione di David Attenborough, Salma Hayek, Penélope Cruz vincitore di diversi premi. Un vero e proprio viaggio attraverso la flora e la fauna del Sud America e non solo. Bellezze inesplorate e animali nel loro stato primitivo, una visione straordinaria.

2 – I SEGRETI DELLA TOMBA DI SAQQARA

Un docufilm del 2020 diretto da James Tovell. Una squadra di archeologi porta alla luce una tomba egiziana di 4400 anni fa – appartenente al 25 secolo d.C. – e provano a decifrare tutti i simboli e gli indizi inerenti a questa particolare scoperta.

3 – THE STORY OF GOD

Una docuserie articolata in 3 stagioni con Morgan Freeman come protagonista. Questo documentario esplora il ruolo della religione nella storia dell’uomo, come le nostre credenze ci uniscono e le domande irrisolte.