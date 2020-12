Mara Venier può davvero dire addio a Domenica In e alla Rai? La stessa conduttrice insieme a Maria de Filippi racconta la verità.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani. La signora della Domenica, che conduce Domenica In, nei mesi scorsi era stata al centro di alcune indiscrezioni che la vedevano fuori dal contest Rai. A distanza di mesi però, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi emerge la verità.

La conduttrice di Domenica In ha rivelato ai microfoni di Oggi molti dettagli sulla sua idea di lasciare il mondo della televisione. “Se dovessi pensare che l’anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la TV con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare”.

Mara Venier, addio alla Rai? Arriva l’annuncio ufficiale

Zia Mara non può dire addio ai riflettori in quanto il pubblico italiano non riesce a fare a meno di una figura importante come lei. Inoltre è difficile per una donna di carriera come lei dire definitivamente addio al lavoro che ha fatto da una vita.

A intervenire è stata anche la sua amica Maria De Filippi, che l’ha aiutata a ragionare. Una come lei, così attiva, solare, vicina al pubblico, non può abbandonare la trasmissione che l’ha resa celebre.

“Lei dice così” afferma Maria De Filippi, “ma poi dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è anche altro, come è giusto che sia. Mara non deve smettere di fare Domenica In. Si diverte troppo”. Insieme a lei però, si diverte anche il pubblico italiano.