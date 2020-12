Gf Vip, momento di follia di una concorrente: rischia la squalifica

Gf Vip, incredibile sfogo di una concorrente che adesso rischia la squalifica a cusa di alcune frasi pronunciate in diretta nazionale.

Momenti di follia al Grande Fratello Vip. E d’altronde nelle ultime settimane, il programma condotto da Alfonso Signorini, è finito più volte al centro del polverone mediatico, in ultimo l’accusa di falsare il televoto che ha costretto le autorità ad aprire un’istruttoria. Ma adesso sono nuovamente i concorrenti del reality più famoso d’Italia a fare parlare di loro. È accaduto infatti che Samantha De Grenet si è resa protagonista di uno sfogo decisamente sopra le righe, per cui adesso molto persone pretendono la sua squalifica. Ma cos’ha fatto al showgirl per scatenare così tanta indignazione? La De Grenet ha avuto un forte litigio, nato tra l’altro per dei motivi abbastanza blandi, con un’altra concorrente, Stefania Orlando.

Gf Vip, Samantha De Grenet: “Io la uccido”

In seguito è andata a sfogarsi con Sonia Lorenzin. Il problema però è che la sua rabbia si è circostanziata con delle frasi molto accese e abbastanza forti: “Io la uccido, cacciatemi… ho detto che la uccido, non me ne frega un c….”. Dichiarazioni che fanno intendere quanto la donna in quel momento abbia perso l’autocontrollo. E adesso su molti social, e Twitter in particolare, è partita la caccia alla raccolta delle migliori frasi dette dalla De Grenet.

Un’operazione ironica tipica del web, a cui però va affiancata l’indignazione di tantissimi utenti che adesso chiedono che la donna sia squalificata in quanto si è espresso con un linguaggio che non può essere permesso in una tv nazionale.